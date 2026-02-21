Volturara Irpina adotta il primo Piano Urbanistico Comunale

Il Comune di Volturara Irpina ha adottato ufficialmente il suo primo Piano Urbanistico Comunale il 27 dicembre 2025, con una delibera di giunta. La decisione arriva dopo mesi di approfondimenti e incontri con i cittadini per definire le future aree di sviluppo e tutela del territorio. La nuova pianificazione mira a regolamentare le costruzioni e a proteggere gli spazi agricoli. Ora il documento passa alla fase di approvazione definitiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Con Delibera di Giunta n. 101 del 27 dicembre 2025, il Comune di Volturara Irpina ha adottato il proprio Piano Urbanistico Comunale. Si conclude così un iter storico per la comunità: per la prima volta Volturara Irpina disporrà di uno strumento urbanistico generale moderno e aggiornato che va a sostituire il Piano di Fabbricazione vigente, ormai inadeguato alle esigenze contemporanee del territorio. Un risultato reso possibile dal lavoro sinergico tra l'Amministrazione Comunale e i professionisti incaricati, coordinati dal Prof. Pasquale Miano. Gli obiettivi del nuovo PUC Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta una visione moderna e sostenibile per la crescita del territorio comunale.