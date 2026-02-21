Volturara Irpina scrive la storia | approvato il primo Piano Urbanistico Comunale

Il Comune di Volturara Irpina ha approvato il suo primo Piano Urbanistico Comunale, causando un cambiamento significativo nello sviluppo locale. La decisione è stata presa dopo mesi di lavoro, con l’obiettivo di pianificare meglio le nuove costruzioni e migliorare gli spazi pubblici. La delibera, firmata alla fine dello scorso dicembre, segna un passo importante per la crescita del paese. Ora si attende l’adozione definitiva del piano nel rispetto delle normative vigenti.

Avellino, 21 feb - Con Delibera di Giunta n. 101 del 27 dicembre 2025, il Comune di Volturara Irpina ha adottato il proprio Piano Urbanistico Comunale. Un risultato reso possibile dal lavoro sinergico tra l'Amministrazione Comunale e i professionisti incaricati, coordinati dal Prof. Pasquale Miano. Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta una visione moderna e sostenibile per la crescita del territorio comunale. In coerenza con il Piano Territoriale Regionale della Campania e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino, il PUC si propone di valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico, migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere uno sviluppo urbano equilibrato e sostenibile, tutelare le risorse storico-culturali e naturali presenti sul territorio e disciplinare i sistemi di mobilità e favorire nuove opportunità per famiglie e imprese.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

