Volto Santo | inizia il trasferimento verso il Tempietto del Civitali

È iniziato il trasferimento del Volto Santo verso il Tempietto del Civitali, che ospiterà temporaneamente l’opera durante i lavori di restauro. La prima fase prevede il trasporto e la sistemazione dell’effigie nel nuovo allestimento, con il completamento previsto entro un determinato periodo. Quando i lavori saranno conclusi, l’opera tornerà nella sua sede originale, con un allestimento rinnovato che cambierà l’esperienza di visita per i visitatori.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'esperienza di visita al termine dei lavori?. Quando sarà possibile tornare a vedere l'effigie nel nuovo allestimento?. Perché l'accesso alla cattedrale sarà limitato il 20 maggio?. Dove si svolgeranno le operazioni tecniche per il restauro?.? In Breve Trasferimento critico previsto per mercoledì 20 maggio a porte chiuse.. Lavori di allestimento presso il Tempietto del Civitali fino a fine giugno.. Laboratorio tecnico allestito nel transetto nord della cattedrale.. Cattedrale aperta al pubblico nonostante la rimozione del reperto sacro.. Dalle ore odierne, 4 maggio 2026, il Volto Santo non è più visibile nella cattedrale a causa dell’avvio delle operazioni per il suo spostamento nel Tempietto del Civitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volto Santo: inizia il trasferimento verso il Tempietto del Civitali Notizie correlate Il restauro del Volto Santo. Il ritorno nel Tempietto entro la fine di giugnoIl restauro del Volto Santo era terminato nel settembre scorso, anche se "restano da fare alcune piccole cose". Salpa in rivolta: il rischio del trasferimento verso AlannoI lavoratori della Salpa sono scesi in piazza a Roseto degli Abruzzi per protestare contro il trasferimento di parte del ciclo produttivo presso lo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lucca. Il Volto Santo in diretta su Rai Uno: la Messa domenicale dalla Cattedrale di Lucca; A Giulianova il Requiem di Mozart nel monastero del Santo Volto; Nel suo volto ho visto il sorriso di Gesù Bambino; La messa di Rai Uno in diretta dalla cattedrale di Lucca. Volto Santo, iniziate le operazioni per il ritorno nel Tempietto del CivitaliDa oggi la sacra effigie non è più visibile al pubblico. Il trasferimento avverrà a porte chiuse mercoledì 20 maggio, mentre il restauro ultimato sarà presentato a fine giugno ... noitv.it Restaurato il Volto Santo Tutto finisce lì?. La riflessione di don CerriFinalmente ritorna alla venerazione il Re dei Lucchesi, come veniva chiamato dai nostri padri, il Volto Santo. Ritorna restaurato, un look che sorprenderà un po’ tutti, perché è stato riportato allo ... lanazione.it CAMMINO DEL PELLEGRINO 2026 Al via anche quest'anno il "Cammino del Pellegrino del Volto Santo di Manoppello", una strada da percorrere insieme con fede e spirito di condivisione. Partenza domani, lunedì 4 maggio, dalla Chiesa di Santo Spirito i - facebook.com facebook