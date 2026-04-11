Salpa in rivolta | il rischio del trasferimento verso Alanno

I lavoratori della Salpa si sono riuniti in piazza a Roseto degli Abruzzi per manifestare contro il trasferimento di parte della produzione presso lo stabilimento di Alanno. L'operazione riguarda il trasferimento di alcune attività produttive e ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti, che temono per la loro occupazione. La protesta si è svolta senza incidenti, con le persone che hanno espresso il loro disappunto pubblicamente.

I lavoratori della Salpa sono scesi in piazza a Roseto degli Abruzzi per protestare contro il trasferimento di parte del ciclo produttivo presso lo stabilimento di Alanno, una mossa che minaccia direttamente la stabilità dei loro posti di lavoro. La decisione aziendale ha innescato una reazione immediata da parte di SiAmo Roseto, che ha manifestato un sostegno totale verso i dipendenti colpiti dalla delocalizzazione. L’impatto sociale della delocalizzazione sul tessuto locale. La trasformazione industriale che interessa la Salpa non riguarda solo un cambio di sede logistica, ma tocca le radici stesse dell’economia cittadina. Per decenni, questa realtà produttiva ha rappresentato un pilastro fondamentale per il benessere di numerose famiglie del territorio, intrecciando il proprio percorso con la memoria collettiva di Roseto degli Abruzzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salpa in rivolta: il rischio del trasferimento verso Alanno Leggi anche: Il look del giorno, con il il caban blu che salpa verso nuovi abbinamenti Difesa del Mediterraneo, la fregata Martinengo salpa da Taranto verso CiproHa lasciato il porto di Taranto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, la fregata missilistica 'Federico Martinengo'.