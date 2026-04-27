Lecce l' Antistadio dimenticato | da culla di talenti all' assedio delle erbacce

A Lecce, un campo da calcio situato in periferia è stato lasciato all’incuria, trasformandosi in un luogo abbandonato che rappresenta un vuoto per la comunità locale. Un tempo punto di ritrovo per giovani e appassionati, ora è coperto da erbacce e detriti, simbolo di un’area dimenticata. La sua condizione evidenzia come strutture sportive e spazi pubblici chiusi possano influire negativamente sul tessuto sociale del quartiere.

In periferia, un campo da calcio abbandonato è un colpo nello stomaco della comunità che lo ospita. Come una scuola o una chiesa chiusa, disgrega e disperde risorse ed energie potenzialmente costruttive. All’ombra del “Via del Mare” di Lecce, inondato di denaro pubblico per il restyling finalmente iniziato, quello dell’Antistadio comunale sprofonda nell’erbaccia. Per trent’anni spazio di incontro, libertà ed educazione. Quel luogo racchiude in sè un capitolo edificante del calcio dilettantistico cittadino, ma anche di riscatto sociale e integrazione per intere generazioni. Chi con la maglia della Grassi, chi della Juventina, della Pro Patria o la Mec.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, l'Antistadio dimenticato: da culla di talenti all'assedio delle erbacce Notizie correlate Leggi anche: Lecce, il castello Carlo V sotto assedio tra rifiuti e bivacchi