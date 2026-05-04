Volo salvavita dell' Aeronautica bambina di 5 anni trasferita da Reggio Calabria a Genova

Nel pomeriggio si è concluso con un volo di emergenza l'evacuazione di una bambina di cinque anni da Reggio Calabria a Genova. La piccola, ricoverata presso il Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli, era stata trasferita con urgenza per essere ricoverata in un ospedale pediatrico della città. Il trasporto è stato effettuato dall'Aeronautica Militare con un volo di soccorso sanitario.

Nel pomeriggio si è concluso con l'atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di 5 anni ricoverata presso il Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l'ospedale pediatrico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Volo salvavita dell'Aeronautica, bimba di 4 mesi trasferita da Palermo a RomaLa piccola paziente, affetta da una grave patologia, è stata portata dal Di Cristina al Bambino Gesù, nella Capitale, da un equipaggio del 31esimo... Corsa contro il tempo nei cieli fino a Genova: bimba di 5 anni salvata dal volo dell'AeronauticaUn lunedì pomeriggio di tensione e speranza quello vissuto sulla pista dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Estubata e non più sedata la bimba ricoverata al Gaslini; VIDEO | Tragedia Catanzaro, come sta la piccola sopravvissuta: Condizioni cliniche soddisfacenti; Madre si lancia con i figli, come sta la bimba di 6 anni: È stata estubata, il quadro è promettente; Bimba di 6 anni ricoverata al Gaslini: condizioni gravi ma segnali incoraggianti. Volo salvavita dell'aeronautica: bimba di 5 anni trasportata d'urgenza al Gaslini da Reggio CalabriaSi concluso con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di cinque anni ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano Bianchi – Melacrino – Morelli di Reggio Calabria e b ... primocanale.it Volo salvavita d’urgenza: bimba di 5 anni trasportata da Reggio Calabria a GenovaSi è da poco concluso con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di cinque anni ricoverata presso il Grande Ospedale Metropolitano Bianchi – Melacrino – Morelli di Re ... resegoneonline.it Reggio Calabria, viale Europa ripulito dopo gli articoli di StrettoWeb ma... "manca l'altro lato" | FOTO - facebook.com facebook #Fratoianni a #ReggioCalabria per sostenere #AVS e il centrosinistra: appuntamento in Piazza Camagna il #5maggio x.com