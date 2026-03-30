Volley serie B2 L’Ambra Cavallini si smarrisce in trasferta Castelfiorentino ha la strada spianata

Nella partita di volley di serie B2, l’Ambra Cavallini Pontedera ha perso in trasferta contro Castelfiorentino. La squadra ha incontrato difficoltà durante il match, che si è concluso con una vittoria netta da parte degli avversari. La gara si è svolta sul campo di Castelfiorentino, con il risultato finale che ha messo in evidenza la superiorità della squadra di casa.

E’ sindrome da trasferta per l’Ambra Cavallini Pontedera? La gara a Castelfiorentino doveva essere la conferma della continuità dopo il punto prezioso strappato alla capolista di Genova e invece la compagine biancoblù rimedia una cocente sconfitta per 3-0 dalla Pallavolo I Giglio rivale abbordabile e alla portata di Chericoni e compagne. Una prestazione opaca per le pontederesi che partono bene e con le migliori intenzioni. Nell’avvio di gara passano subito al comando con un buon vantaggio che viene eroso azione dopo azione (10-13) con troppe disattenzioni da parte delle ospiti. Il pareggio arriva al punto numero 15 e da lì la gara va avanti punto a punto (17-17). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B2. L’Ambra Cavallini si smarrisce in trasferta. Castelfiorentino ha la strada spianata Articoli correlati VOLLEY SERIE B2. L’Ambra Cavallini torna a mani vuoteTrasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a San Casciano dove non conquista nemmeno un set. Leggi anche: Volley serie B2. Occasione Ambra stasera a Coverciano Una selezione di notizie su Ambra Cavallini Argomenti discussi: Volley serie B2. L’Ambra Cavallini si smarrisce in trasferta. Castelfiorentino ha la strada spianata. VOLLEY SERIE B2. L’Ambra Cavallini torna a mani vuoteTrasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a San Casciano dove non conquista ... msn.com Volley serie B2. Ambra, l’ora del riscatto: Non possiamo fallire»L’Ambra Cavallini Pontedera cerca il riscatto dopo tre turni a vuoto, ma il calendario di questo penultimo turno del 2025... L’Ambra Cavallini Pontedera cerca il riscatto dopo tre turni a vuoto, ma il ... lanazione.it