Volley serie B2 L’Ambra Cavallini si smarrisce in trasferta Castelfiorentino ha la strada spianata

Da sport.quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di volley di serie B2, l’Ambra Cavallini Pontedera ha perso in trasferta contro Castelfiorentino. La squadra ha incontrato difficoltà durante il match, che si è concluso con una vittoria netta da parte degli avversari. La gara si è svolta sul campo di Castelfiorentino, con il risultato finale che ha messo in evidenza la superiorità della squadra di casa.

E’ sindrome da trasferta per l’Ambra Cavallini Pontedera? La gara a Castelfiorentino doveva essere la conferma della continuità dopo il punto prezioso strappato alla capolista di Genova e invece la compagine biancoblù rimedia una cocente sconfitta per 3-0 dalla Pallavolo I Giglio rivale abbordabile e alla portata di Chericoni e compagne. Una prestazione opaca per le pontederesi che partono bene e con le migliori intenzioni. Nell’avvio di gara passano subito al comando con un buon vantaggio che viene eroso azione dopo azione (10-13) con troppe disattenzioni da parte delle ospiti. Il pareggio arriva al punto numero 15 e da lì la gara va avanti punto a punto (17-17). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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