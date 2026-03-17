VOLLEY SERIE B2 L’Ambra Cavallini torna a mani vuote

La squadra dell'Ambra Cavallini Pontedera ha affrontato una trasferta a San Casciano nella serie B2 di pallavolo e ha concluso la partita senza ottenere alcun set vinto. La partita si è svolta senza cambiamenti nel punteggio a favore della squadra ospite, che ha terminato l'incontro con una sconfitta senza punti. La formazione pontederese è tornata a casa senza successi.

Trasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a San Casciano dove non conquista nemmeno un set. Coach Tagliagambe aveva preannunciato che sarebbe stata una gara difficile contro una rivale abituata a lottare su ogni palla – tante le sue gare finite al tiebreak – e invece le pontederesi non riescono a portare il match oltre tre set nonostante i parziali lottati. "Non abbiamo giocato bene, anzi – commenta l’allenatore – le più, esperte dovevano fare la differenza e così non è stato". A complicare la gara l’assenza dell’attaccante titolare Simoncini sostituita da Turin per un problema al ginocchio.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - VOLLEY SERIE B2. L’Ambra Cavallini torna a mani vuote Articoli correlati Leggi anche: Volley serie B2. Occasione Ambra stasera a Coverciano Volley serie B2. Riemerge l’Ambra: "Partita affrontata bene»Finalmente vittoria per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a riassaporare il dolce sapore del successo dopo una lunga striscia di turni negativi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ambra Cavallini VOLLEY SERIE B2. L’Ambra Cavallini torna a mani vuoteTrasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a San Casciano dove non conquista ... sport.quotidiano.net Volley serie B2. Ambra, l’ora del riscatto: Non possiamo fallire»L’Ambra Cavallini Pontedera cerca il riscatto dopo tre turni a vuoto, ma il calendario di questo penultimo turno del 2025... L’Ambra Cavallini Pontedera cerca il riscatto dopo tre turni a vuoto, ma il ... lanazione.it