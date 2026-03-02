Volley maschile serie B Pesante sconfitta casalinga per la Npsg

Nella partita di serie B di volley maschile, la Npsg Elettrosistemi Sp ha subito una sconfitta casalinga contro Caronno Ets Rossella con i set 24-26, 12-25 e 18-25. La formazione della Npsg comprendeva i giocatori Buffo, Alletti, Chadtchyn, Currarino, Moretti e il libero Borrello. La gara si è svolta senza ulteriori interventi o eventi particolari.

Npsg Elettrosistemi Sp 0 Caronno Ets Rossella 3 (24-26 12-25 18-25) Npsg Elettrosistemi Sp: Adesso, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Currarino, Moretti, libero Borrello. All. Parisi, vice Tagliatti Caronno: Fasanella, Venturini, Marazzini, Pozzi, Ruo, Milani, libero Gabrielli Arbitri: Biniaszewski e Gennari LA SPEZIA - Il Caronno ha espugnato il "PalaMariotti" nel 17° turno del campionato di volley maschile serie B, costringendo la Npsg Elettrosistemi a fare i conti con uno pesante 0-3, nonostante un primo tempo equilibrato e in cui la sfida avrebbe potuto prendere una direzione diversa. I biancazzurri conducevano, infatti, 24-21, ma gli avversari hanno annullato tre set point consecutivi per poi chiudere 24-26.