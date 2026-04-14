Volley B2 Femminile I’Giglio riparte alla grande ottenendo tre punti d’oro Le biancorosse fanno la voce grossa in trasferta

La squadra femminile di volley di serie B2 ha iniziato con successo la nuova stagione, conquistando tre punti importanti in trasferta. Le biancorosse hanno dominato in campo, portando a casa la vittoria contro l’avversario. La formazione si è presentata con un organico composto da giocatrici di diverse categorie e ha affrontato la partita sotto la guida dell’allenatore. La partita si è svolta senza particolari incidenti o interruzioni di rilievo.