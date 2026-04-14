Volley B2 Femminile I’Giglio riparte alla grande ottenendo tre punti d’oro Le biancorosse fanno la voce grossa in trasferta
La squadra femminile di volley di serie B2 ha iniziato con successo la nuova stagione, conquistando tre punti importanti in trasferta. Le biancorosse hanno dominato in campo, portando a casa la vittoria contro l’avversario. La formazione si è presentata con un organico composto da giocatrici di diverse categorie e ha affrontato la partita sotto la guida dell’allenatore. La partita si è svolta senza particolari incidenti o interruzioni di rilievo.
LIBERI E FORTI FIRENZE CIP GHIZZANI I’GIGLIO. 3. LIBERI E FORTI: Ballocci, Barro, Ceccherelli, Alessia (L2), Giuntini Ginevra (L1), Goretti Martina, Masini Alice, Miserendino Guia, Napolitano Sofia, Natalizia Giorgia, Orlandi Viola, Pazzagli Alice, Tasselli; All.:Ranieri. I’GIGLIO: Anichini, Barnini, Basili, Cantini, Del Carlo C.,, Del Carlo M., Magherini, Malatesti, Nicosia, Nuti, Picchianti (L1), Sani, Tofanari, Zaraffi, All: Pistolesi. Parziali: 25-22, 23-25, 18-25, 20-25 Arbitri: Tullio e Guzzo FIRENZE - La pausa di Pasqua ha giovato alle ragazze della Cip-Ghizzani che ripartono forte conquistando tre punti sul campo della Liberi e Forti. Le biancorosse aprono l’incontro di gran carriera con un netto 0-4, poi 3-8.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Volley B2 Femminile. I’ Giglio ribalta il risultato della gara d’andataVOLLEY I’GIGLIO 3 TIMENET EMPOLI 0 I’ GIGLIO CASTELFIORENTINO: Anichini, Barnini, Basili, Cantini Anna, Del Carlo C.
BALLOON CHALLENGE Come se la saranno cavata le ragazze della @verovolley con un palloncino diverso da quello di pallavolo Capitan @paolaegonu e compagne vi aspettano mercoledì all’Allianz Cloud per gara 2 di finale scudetto Coneglia - facebook.com facebook
Pallavolo A1F Scudetto - Gara1 finale: Imoco Conegliano vs Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com