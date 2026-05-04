Volley l' Olimpia Teodora vince in casa e celebra la promozione in A3

L'Olimpia Teodora ha ottenuto una vittoria in casa contro Ostiano al tie break, confermando il successo nel campionato e la promozione in Serie A3. La partita si è conclusa con un risultato combattuto, mentre la squadra festeggiava con il pubblico la promozione già ottenuta. La gara si è svolta in un clima di festa, con i giocatori che hanno portato a termine una prestazione convincente.

Nella giornata in cui celebrava con il proprio pubblico la promozione in serie A3, già ottenuta assieme alla vittoria del campionato, Olimpia Teodora festeggia anche l’ennesimo successo battendo al tie break Ostiano al termine di una gara avvincente e combattuta.Nell’ultima gara casalinga al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozioneL’Olimpia Teodora supera con una vittoria di 3-0 anche l’ostacolo Riccione, nel 21esimo turno di un campionato che vede Ravenna sempre più vicina... Il volley femminile torna in Serie A, Olimpia Teodora festeggia la promozione: ora tempo di decisioni importantiÈ una serata storica per l’Olimpia Teodora che dopo 4 stagioni e tanti travagli riporta il volley ravennate al femminile in Serie A. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il volley femminile torna in Serie A, Olimpia Teodora festeggia la promozione: ora tempo di decisioni importanti; Volley Femminile Serie C - La Projet System batte l'Olimpia Teodora in trasferta 3 a 0 e vede la salvezza molto vicina; Volley femminile. Olimpia Teodora celebra la promozione in A3 vincendo l’ultima gara casalinga; Volley, l'Olimpia Teodora vince a Bologna e conquista la promozione in A3 con due giornate di anticipo. Volley femminile. Olimpia Teodora celebra la promozione in A3 vincendo l’ultima gara casalingaNella giornata in cui celebrava con il proprio pubblico la promozione in serie A3, già ottenuta assieme alla vittoria del campionato, Olimpia Teodora festeggia anche l’ennesimo successo battendo al ti ... ravenna24ore.it Olimpia Teodora, missione compiuta. Un capolavoro costruito fra mille difficoltàIl successo, netto, a Castel Maggiore, vale il salto in serie A3 in un anno segnato anche dai seri problemi economici della società ... sport.quotidiano.net OLIMPIA TEODORA 3 OSTIANO 2 (25-14,16-25, 25-22, 23-25, 15-11) OLIMPIA TEODORA: Poggi 3, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 8, Fabbri 6, Casini... - facebook.com facebook