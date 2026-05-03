Banca Annia si impone al Palantenore Arena Verona battuta per 3-1

La squadra di pallavolo Banca Annia Padova Women ha vinto in casa contro Smapiù Arena Verona con un punteggio di 3-1 durante la penultima giornata di campionato di serie B1, giocata ieri sera al Palantenore alle 20.30. La partita si è svolta davanti al pubblico presente nell’impianto veronese, con la formazione padovana che ha conquistato tre set contro uno.

Trionfo in casa per Banca Annia Padova Women. Ieri sera, 2 maggio, alle 20.30, il Palantenore ha fatto da cornice alla penultima giornata di campionato di B1, chiusa con il successo della formazione guidata da Vincenzo Rondinelli su Smapiù Arena Verona per 3-1.«Una classica partita di fine.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Banca Annia, sabato al PalAntenore arriva BresciaLa striscia di vittorie consecutive e l’imbattibilità per la Banca Annia potrebbe essere anche motivo di pressione, ma Rondinelli assicura che non è... Al PalAntenore la Banca Annia presenta ai tifosi la Coppa Italia appena conquistataLa Banca Annia Padova Women torna a giocare in casa e domenica 19 aprile alle 18 nella partita con Torbole potrà festeggiare la Coppa Italia davanti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bcc Veneta vuole crescere. Ferme le intese con AnniaVENEZIA - Nel 2024, con la fusione tra Banca Patavina e la Bcc di Verona e Vicenza, ha dato vita alla banca di credito cooperativo pif9 grande del Nordest, con una rete di 94 sportelli, ... ilgazzettino.it Banca Annia, Terrin nuovo presidente: approvato il bilancio 2025 davanti a 700 sociAssemblea a Padova: soci oltre quota 10mila, patrimonio netto a 160 milioni e sofferenze nette azzerate per il secondo anno ... nordest24.it