Banca Annia si impone al Palantenore 3-1 su Arena Verona

Il 2 maggio alle 20.30 al Palantenore si è disputata la penultima giornata di campionato di B1 femminile. La squadra di casa, guidata dall’allenatore Vincenzo Rondinelli, ha battuto l’avversaria di Arena Verona con il punteggio di 3-1. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione padovana, che ha ottenuto i tre punti in questa fase finale del campionato.

Trionfo in casa per Banca Annia Padova Women. Ieri sera, 2 maggio, alle 20.30, il Palantenore ha fatto da cornice alla penultima giornata di campionato di B1, chiusa con il successo della formazione guidata da Vincenzo Rondinelli su Smapiù Arena Verona per 3-1.«Una classica partita di fine.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Banca Annia si impone al Palantenore, Arena Verona battuta per 3-1 Banca Annia, sabato al PalAntenore arriva BresciaLa striscia di vittorie consecutive e l’imbattibilità per la Banca Annia potrebbe essere anche motivo di pressione, ma Rondinelli assicura che non è... Aggiornamenti e dibattiti Bcc Veneta vuole crescere. Ferme le intese con AnniaVENEZIA - Nel 2024, con la fusione tra Banca Patavina e la Bcc di Verona e Vicenza, ha dato vita alla banca di credito cooperativo pif9 grande del Nordest, con una rete di 94 sportelli, ... ilgazzettino.it Banca Annia, Terrin nuovo presidente: approvato il bilancio 2025 davanti a 700 sociAssemblea a Padova: soci oltre quota 10mila, patrimonio netto a 160 milioni e sofferenze nette azzerate per il secondo anno ... nordest24.it