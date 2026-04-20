Volley Serie B2 Femminile Lucca fa suoi i tre punti ma Timenet a testa alta

Nella partita di volley femminile di Serie B2, la squadra di Lucca ha ottenuto la vittoria con un punteggio di 3-1 contro Timenet Empoli. La formazione di Empoli, composta da Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Donati, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini e Caggiano, ha combattuto con determinazione, anche se alla fine il risultato ha premiato le lombarde.

empoli 1 lucca 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Donati, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini (L1), Caggiano (L2). All.: Dani. V.P. VOLLEY LUCCA: Mariani, Rolla, Lunardi, Castaldi, Gorgoglione, Roni, Tumbiolo, Da Prato, Salvini, Mutti, Tazzini, Nicolini, Rustighi (L1); Baggiani (L2). All.: Bigicchi. Arbitri: Farnesi e Gemmi. Parziali: 25-23; 17-25; 24-26; 22-25. EMPOLI – Purtroppo la serie nera dell’Empoli prosegue anche in questa partita che pure ha visto le giallonere battersi bene alla ricerca di qualche punto, che a conti fatti sarebbe anche stato meritato. Già il primo set ha visto le empolesi lottare sin dall’inizio contro le quotate avversarie che, ricordiamo, lottano per salire nella categoria superiore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie B2 Femminile. Lucca fa suoi i tre punti ma Timenet a testa alta Notizie correlate Volley b2 femminile. Timenet, sconfitta bruciante al PalAramini. Giallonere in campo sottotono e mai incisiveTIMENET EMPOLI 0 PONTASSIEVE 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini... Leggi anche: Volley serie B2 femminile. Team 80, serve la gara perfetta. Cimas a caccia di punti salvezza Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gli impegni della serie B2 femminile; Pallavolo Serie B2 femminile: Orlandina batte Città di Gela 3-0 e vede il traguardo promozione in B1; Campionati nazionali, il weekend delle squadre laziali; Volley, serie B femminile: Vobarno più vicino al salto di categoria. Volley, B femminile: vince solo Vobarno che sogna la promozioneSe l'unica a non aver più niente da chiedere è la Promoball, già condannata dall'aritmetica alla retrocessione in B2, per le altre tre compagini i discorsi sono aperti su due fronti: sempre in B1 ... giornaledibrescia.it Serie B2, Allianz Diavoli Rosa, vittoria netta e fiducia ritrovata: 3-0 al Certosa VolleyPrestazione convincente in Serie B2 femminile: il successo rilancia la corsa salvezza e conferma la crescita del gruppo di coach Marchini. mbnews.it Lega Pallavolo Serie A. . De Santis dopo la Finale Le parole del libero della Domotek Reggio Calabria dopo la conquista della Del Monte® Supercoppa A3. Vittoria 2-3 al tie-break Secondo trofeo stagionale #volley #A3CredemBanca #Supercoppa - facebook.com facebook