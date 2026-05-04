Serie B2 L’Ariete batte la Timenet Empoli E resta in corsa per i playoff

Nella Serie B2, l’Ariete ha conquistato una vittoria in trasferta contro la Timenet Empoli, recuperando da una situazione difficile. La gara si è conclusa con il successo in rimonta della squadra ospite, mantenendo intatte le speranze di qualificarsi ai playoff. La sfida si è svolta senza ulteriori dettagli sui punteggi o sui marcatori, concentrandosi sul risultato finale che ha premiato l’Ariete.

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