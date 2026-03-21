Roma schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar | 17enne perde la vita

Da ildifforme.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, sulla via Cristoforo Colombo, si è verificato un grave incidente tra un'auto e una minicar. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. L'evento si aggiunge ad altri episodi simili che si sono verificati recentemente in Italia, contribuendo a un bilancio di incidenti mortali sulle strade del paese. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.

Un altro incidente mortale che macchia di sangue le strade cittadini italiane. Dopo loscontro mortale tra la moto e un taxi a Milano, anche la Capitale rivive la tragedia di un drammatico incidente stradale su viaCristoforo Colombo. Nella notte tra il 20 e 21 marzo, un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in uno schiantoconsumatosi poco prima delle 2.00, all’altezza del chilometro 12.600, sulla carreggiata centrale in direzione Ostia. Stando alle prime ricostruzioni e alle poche informazioni al momento trapelate, il minorenne era alla guida di unaminicar Ligierquando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, unaToyota Yaris, condotta da un uomo italiano di 53 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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