Roma schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar | 17enne perde la vita

A Roma, sulla via Cristoforo Colombo, si è verificato un grave incidente tra un'auto e una minicar. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. L'evento si aggiunge ad altri episodi simili che si sono verificati recentemente in Italia, contribuendo a un bilancio di incidenti mortali sulle strade del paese. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.

Un altro incidente mortale che macchia di sangue le strade cittadini italiane. Dopo loscontro mortale tra la moto e un taxi a Milano, anche la Capitale rivive la tragedia di un drammatico incidente stradale su viaCristoforo Colombo. Nella notte tra il 20 e 21 marzo, un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in uno schiantoconsumatosi poco prima delle 2.00, all’altezza del chilometro 12.600, sulla carreggiata centrale in direzione Ostia. Stando alle prime ricostruzioni e alle poche informazioni al momento trapelate, il minorenne era alla guida di unaminicar Ligierquando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, unaToyota Yaris, condotta da un uomo italiano di 53 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar: 17enne perde la vita Articoli correlati Incidente mortale sulla Cicolana: schianto tra auto, perde la vita 71enneTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Leggi anche: Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto Incidente Roma Via Cristoforo Colombo Piazza dei Naviatori: 20enne Morta Tutti gli aggiornamenti su Cristoforo Colombo Temi più discussi: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Incidente mortale a Roma Mezzocammino, un’altra tragedia al maledetto incrocio; Morte Noemi Carrozza, CTU: Guardrail assenti causa del decesso sulla Colombo; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 20:30. Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notteROMA - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un ragazzo italiano di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte. msn.com Genova Casa di Cristoforo Colombo Nell’attesa di farvi vedere cosa si cela sotto, vi facciamo vedere quello che sta sopra. C.L.S.M. Batteria "G.Mameli" Gruppo Speleologico Ligure A. Issel - GSLI Crediti fotografici: Il Sottosuolo di Genova e oltre. Ricerca E Stu facebook A Roma in Via Cristoforo Colombo 72, si è compiuto un ulteriore passo nello sviluppo della mobilità elettrica. Insieme alle Istituzioni, Enel ha completato gli ambiti aggiudicati con il primo bando PNRR dedicato alla ricarica pubblica. I risultati: 3.730 punti di rica x.com