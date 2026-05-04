Nel campionato regionale, la squadra di Campagnola ha subito una sconfitta casalinga che rischia di complicare la sua strada verso la promozione in A3, nonostante il distacco in punti rispetto alle dirette concorrenti. La Fos Cvr, invece, si trova ora in una posizione delicata e potrebbe dover affrontare uno spareggio per mantenere le speranze di avanzata. La situazione attuale mette in discussione gli equilibri in vetta alla classifica.

? Cosa scoprirai Come può Campagnola salire in A3 nonostante il distacco in punti?. Perché la sconfitta casalinga mette la Fos Cvr verso lo spareggio?. Chi rischia la retrocessione dopo il ko della Mo.Re Volley?. Come influenzeranno le vittorie supplementari i destini della classifica B1?.? In Breve Tirabassi & Vezzali batte Forlì 3-1 con parziali 25-19, 25-13, 23-25 e 25-22.. Spagnuolo e Benedetti segnano rispettivamente 25 e 24 punti nel ko della Fos Cvr.. Mo.Re Volley perde 3-0 contro Cisano con parziali 28-26, 25-21 e 25-20.. ICaRe Cavriago batte Zerosytem Modena 0-3 ma mantiene la salvezza matematica assicurata.. La Tirabassi & Vezzali di coach Davide Baraldi ottiene la promozione nella nuova categoria A3 battendo Forlì per 3 a 1, mentre il Valdarno scivola sotto di tre punti in B1 dopo la sconfitta contro il San Giorgio Piacentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voglia di A3 per Campagnola: Valdarno scivola e Fos in bilico

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Sei stato tutt’uno con la tua incontenibile voglia di pensare sempre in positivo, di guardare sempre alla soluzione, mai al problema. Oggi non riesco davvero ad essere capace di fare quello che hai insegnato a tutti noi. Addio, Alex. Adesso riposa, se puoi. #Za x.com