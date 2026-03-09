Meravigliosa Campagnola La Fos fa sudare Ravenna

Nella partita di volley appena conclusa, la squadra di Ravenna ha ottenuto quattro vittorie su sei incontri, con le quattro vittorie arrivate contro le squadre considerate più impegnative, mentre nelle due sfide più accessibili non ha conquistato punti. La partita si è svolta con la squadra della Fos che ha messo in difficoltà la Campagnola, costringendo i giocatori di Ravenna a sudare nel tentativo di ottenere il risultato.

Nel turno di volley appena concluso, zero punti su 6 nella metà delle gare che in Serie B sembravano più facili, 4 su 6 in quelle più difficili. SERIE B. Il Mo.Re Volley sente tantissimo il derby e perde 3 a 1 (23-25 25-23 25-22 25-20) dal Modena Volley. Ora è decimo e i rischi sono dietro l'angolo. SERIE B1. Meravigliosa Campagnola, grande la Fos Cvr. La Tirabassi & Vezzali s'impone 3 a 1 su Ripalta (27-25 25-22 21-25 25-14) ed ora è seconda alla pari con altre due formazioni, dietro alla formidabile capolista Teodora Ravenna alla quale la Fos strappa un punto d'oro. Vince di misura la Teodora 3 a 2 (25-19 25-20 12-25 19-25 15-9), ma la rimonta delle ragazze reggiane, che comunque non sono ancora tranquille, ha fatto sognare.