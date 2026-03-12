Venditti elogia Ditonellapiaga | L' unica nota positiva di tutto Sanremo Lei rimane senza parole video

Da today.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima edizione di Sanremo, Antonello Venditti ha commentato pubblicamente la performance di Ditonellapiaga, definendola l’unica nota positiva della manifestazione. Le sue parole hanno suscitato sorpresa e emozione nella cantante, che si è trovata senza parole davanti a un riconoscimento così diretto e significativo. Il commento di Venditti ha attirato l’attenzione di pubblico e media sulla scena musicale italiana.

Le parole del noto cantautore romano incontrando la voce di "Che Fastidio!" Ricevere un complimento da Antonello Venditti, non una cosa da poco. E infatti lei è rimasta praticamente senza parole. L'occasione è stata l'uscita di Notte prima degli esami 3.0, il nuovo capitolo di una storia che ormai è entrata nell'immaginario comune. Il 10 marzo a Roma, in occasione dei 100 giorni alla maturità, il film ha avuto la sua anteprima al cinema Adriano (l'uscita nelle sale è prevista per il 19 marzo). Alla prima romana era presente anche parte del cast, tra cui, appunto, Ditonellapiaga (Margherita Carducci il vero nome), al suo esordio sul grande schermo. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Galatasaray Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Koopmeiners unica nota lieta, Bremer out e cambia tutto. Quella famosa frase di Spalletti che ritorna» – VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Valeria Marini accusa Antonella Elia di violenza fisica: parole durissime, non sarebbe l’unica picchiata da leiValeria Marini lancia accuse gravissime contro Antonella Elia: parla di aggressioni fisiche e di altri episodi avvenuti in passato.

Contenuti e approfondimenti su Venditti elogia

Venditti, restituiti i telefoni ma l'inchiesta resta in piediPer la prima volta le nuove indagini sul delitto di Garlasco arrivano all'esame di un giudice: e per i pm che puntano a rileggere in profondità la morte di Chiara Poggi e le inchieste che ne seguirono ... ilgiornale.it

Garlasco, rigetto totale della Cassazione sui sequestri a Venditti: bocciata l'indagine di BresciaNessun sequestro dei dispositivi elettronici per l'ex pm Mario Venditti: i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno espresso un rigetto totale al ricorso presentato dal ... ilgiornale.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.