Venditti elogia Ditonellapiaga | L' unica nota positiva di tutto Sanremo Lei rimane senza parole video

Durante l'ultima edizione di Sanremo, Antonello Venditti ha commentato pubblicamente la performance di Ditonellapiaga, definendola l’unica nota positiva della manifestazione. Le sue parole hanno suscitato sorpresa e emozione nella cantante, che si è trovata senza parole davanti a un riconoscimento così diretto e significativo. Il commento di Venditti ha attirato l’attenzione di pubblico e media sulla scena musicale italiana.

Le parole del noto cantautore romano incontrando la voce di "Che Fastidio!" Ricevere un complimento da Antonello Venditti, non una cosa da poco. E infatti lei è rimasta praticamente senza parole. L'occasione è stata l'uscita di Notte prima degli esami 3.0, il nuovo capitolo di una storia che ormai è entrata nell'immaginario comune. Il 10 marzo a Roma, in occasione dei 100 giorni alla maturità, il film ha avuto la sua anteprima al cinema Adriano (l'uscita nelle sale è prevista per il 19 marzo). Alla prima romana era presente anche parte del cast, tra cui, appunto, Ditonellapiaga (Margherita Carducci il vero nome), al suo esordio sul grande schermo.