Vlahovic in gol dopo 6 mesi ma la Juve spreca un' altra occasione

Dopo sei mesi, l’attaccante segna di nuovo in campionato, portando un gol alla sua squadra. Tuttavia, la Juventus perde un’opportunità importante per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha mostrato occasioni sprecate, che avrebbero potuto cambiare l’esito della partita e avvicinarla agli obiettivi prefissati.

La Juventus butta via una clamorosa occasione per avvicinare in maniera sensibile la qualificazione alla prossima Champions. In casa, contro il Verona già retrocesso, i bianconeri non trovano di meglio che farsi fermare sull'1-1, raggiunto peraltro in rimonta grazie a una punizione di Vlahovic, arrivato dalla panchina e di nuovo in gol 179 giorni dopo l'ultima gioia personale datata 4 novembre contro lo Sporting. Risultato: come già accaduto più volte in stagione un esempio per tutti, il pareggio casalingo contro il Lecce a inizio gennaio la Signora spreca il non sprecabile e getta alle ortiche anche la possibilità di affiancare il Milan al terzo posto in classifica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vlahovic in gol dopo 6 mesi ma la Juve spreca un'altra occasione Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro Notizie correlate Chiesa spreca un'altra occasione, tifosi delusi: Gattuso pensa già ai playoffUna panoramica aggiornata sui giorni di Federico Chiesa, tra note di percorso individuale e riflessi sul contesto azzurro. Vlahovic non ci sta dopo Juve Verona: «Contento per il gol ma il risultato non ci rappresenta» – FOTOdi Luca FiorettiVlahovic commenta il deludente pareggio contro il Verona ringraziando il pubblico ed esortando il gruppo a ripartire. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vlahovic segna dopo 180 giorni con la Juve: e lo fa contro il Verona, come la prima volta; Vlahovic è tornato: gol contro il Verona 179 giorni dopo; Vlahovic-gol, 179 giorni dopo l'ultima volta. E Conceicao lo 'prende a schiaffi'; Vlahovic in gol dopo 6 mesi ma la Juve spreca un'altra occasione. Juventus, Vlahovic torna al gol dopo 180 giorni, ma la rete del serbo non basta per i 3 puntiDopo 6 mesi di assenza, Dusan Vlahovic è riuscito a ritrovare il gol. Ma non è bastato alla Juventus per evitare il pareggio contro il Verona ... derbyderbyderby.it Un gran goal dopo 179 giorni di attesa, ma non solo: alla Juventus è mancato tanto questo VlahovicDusan Vlahovic, contro il Verona, è tornato al goal dopo 179 giorni: un gran calcio di punizione, ma anche 45' molto convincenti ... goal.com 62’ | ! ! Dusan Vlahovic levels the score with a fabulous free-kick! Powered by: EA SPORTS FC #JuveVerona [1-1] - facebook.com facebook Calcio Serie A: Juventus-Hellas Verona 1-1. Scaligeri in vantaggio nel primo tempo. I bianconeri trovano il pareggio solo secondo tempo grazie a Dusan Vlahovic, che torna al gol dopo 6 mesi. x.com