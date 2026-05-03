Vlahovic non ci sta dopo Juve Verona | Contento per il gol ma il risultato non ci rappresenta – FOTO

Dopo la partita tra Juventus e Verona, l’attaccante ha espresso soddisfazione per il gol segnato, ma ha anche sottolineato che il risultato finale non rispecchia l’andamento della squadra. Nel commentare l’incontro, ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha invitato i compagni a concentrarsi sugli impegni futuri. La partita si è conclusa con un pareggio che non ha soddisfatto le aspettative della formazione.

di Luca Fioretti Vlahovic commenta il deludente pareggio contro il Verona ringraziando il pubblico ed esortando il gruppo a ripartire. Il suo messaggio. Il post partita è interamente dominato da una profonda e persistente amarezza. La sfida casalinga tra Juve e Verona si è conclusa con il punteggio di 1-1. I bianconeri non sono purtroppo riusciti a superare la resistenza avversaria: nonostante lo svantaggio iniziale, la squadra aveva ritrovato speranza grazie alla rete di Dusan Vlahovic. Subentrato dalla panchina, il giocatore ha segnato su punizione, ritrovando la vitale marcatura personale. Questa magistrale esecuzione, tuttavia, non è bastata per la vittoria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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