Chiesa spreca un' altra occasione tifosi delusi | Gattuso pensa già ai playoff

Federico Chiesa ha subito un infortunio che lo allontana dai campi, causando delusione tra i tifosi della Juventus. La sua assenza pesa sulla squadra, che sperava di contare su di lui per le prossime sfide. Intanto, Gattuso si concentra già sui playoff, lasciando alle spalle le recenti difficoltà.

Una panoramica aggiornata sui giorni di Federico Chiesa, tra note di percorso individuale e riflessi sul contesto azzurro. L’esterno italiano rimane una risorsa preziosa per il club, ma i segnali finora raccolti non hanno ancora trasformato la sua stagione in una presenza determinante, anche per la gestione delle rotazioni e le scelte tattiche del tecnico. La valutazione resta complessa, con implicazioni sia sul piano di club sia in chiave Nazionale. Durante l’incontro di FA Cup, Chiesa ha collezionato la sua quinta titolarità stagionale con il Liverpool, in una vittoria per 3-0 contro il Brighton. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gennaro Gattuso si concentra sui prossimi playoff, con l’obiettivo di riportare l’Italia in azzurro dopo due anni.

