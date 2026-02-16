Chiesa spreca un' altra occasione tifosi delusi | Gattuso pensa già ai playoff
Federico Chiesa ha subito un infortunio che lo allontana dai campi, causando delusione tra i tifosi della Juventus. La sua assenza pesa sulla squadra, che sperava di contare su di lui per le prossime sfide. Intanto, Gattuso si concentra già sui playoff, lasciando alle spalle le recenti difficoltà.
Una panoramica aggiornata sui giorni di Federico Chiesa, tra note di percorso individuale e riflessi sul contesto azzurro. L’esterno italiano rimane una risorsa preziosa per il club, ma i segnali finora raccolti non hanno ancora trasformato la sua stagione in una presenza determinante, anche per la gestione delle rotazioni e le scelte tattiche del tecnico. La valutazione resta complessa, con implicazioni sia sul piano di club sia in chiave Nazionale. Durante l’incontro di FA Cup, Chiesa ha collezionato la sua quinta titolarità stagionale con il Liverpool, in una vittoria per 3-0 contro il Brighton. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Gattuso pensa ai playoff, vuole riportarlo in azzurro dopo due anni: convocazione in arrivo
Gennaro Gattuso si concentra sui prossimi playoff, con l’obiettivo di riportare l’Italia in azzurro dopo due anni.
Vlahovic manda un messaggio ai tifosi e alla Juve dopo l'infortunio: «Ci vediamo presto». Il serbo pensa già al ritorno in campo – FOTO
Argomenti discussi: Massimo Chiesa: Errore in Juve-Lazio. Fuorigioco non fischiato a Marcus Thuram? Episodi che lasciano...
