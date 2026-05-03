Estorce denaro a un uomo minacciando di denunciarlo per le presunte avances alla compagna | 52enne in carcere

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fabriano su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riguarda un caso in cui il soggetto avrebbe estorto denaro a un uomo minacciandolo di denunciarlo per presunte avances rivolte alla sua compagna. L'uomo è stato portato in carcere e si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

FABRIANO – I carabinieri di Fabriano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 52enne del luogo. Il provvedimento è scaturito dalle indagini a suo tempo svolte daI militari per fatti risalenti al periodo giungo-settembre 2022, quando l’arrestato – con la complicità della sua.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Casavatore: estorce denaro ad una persona. Arrestato un 52enne dalla Polizia di StatoRichiesta estorsiva per il ritiro di beni: denunciato un 52enne dopo le indagini della Polizia di Stato In particolare, gli agenti del Commissariato... Materdei: estorce soldi alla compagna e l’aggredisce. Arrestato dalla Polizia di StatoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Basilicata: truffa, estorce denaro e minaccia due anziani per sette anni. Nei guai un uomo; Minaccia la madre con coltello e martello e le estorce 10 mila euro per comprare la droga: il gip lo manda in comunità; Estorsione per pochi soldi? Non c’è danno di speciale tenuità; Estorsioni e minacce di morte per soldi: arrestato 43enne. Uomo estorce denaro a noto professionista di Corigliano, in manetteNel primo pomeriggio odierno i Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro ... secondopianonews.it Catania, estorce denaro con la promessa di un lavoro, denunciatoI poliziotti del commissariato di Borgo-Ognina a Catania hanno individuato e denunciato per truffa un uomo ritenuto responsabile di aver estorto denaro a un giovane disoccupato in cambio della ... poliziadistato.it Roma: smantellata "banda dello scantinato", 4 arresti per sequestro e estorsione Quattro arresti a Roma, smantellata banda che sequestrava due tunisini per estorcere denaro. Droga, armi e munizioni sequestrate. #notizie #news #cronaca #politica #eventi - facebook.com facebook