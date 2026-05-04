Il centro storico di un borgo medievale di Viterbo si trasforma in un set televisivo per celebrare gli 80 anni della Vespa. Le riprese di Rai 2 coinvolgeranno diverse piazze storiche della città, che saranno utilizzate come location per le scene della produzione. Dopo le riprese, il Comune dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti prodotti durante le operazioni, garantendo la pulizia e il rispetto delle norme ambientali.

? Cosa scoprirai Quali piazze storiche ospiteranno le riprese di Rai 2?. Come farà il Comune a gestire i rifiuti dopo il set?. Quanto ha investito l'amministrazione per acquisire i diritti del documentario?. Perché il Palazzo dei Priori ha approvato questa operazione culturale?.? In Breve Riprese 4 e 5 maggio tra Piazza San Pellegrino e Piazza del Gesù.. Assessora Patrizia Notaristefano e vice sindaco Alfonso Antoniozzi coordinano la logistica.. Comune investe fino a 5mila euro per l'acquisizione dei diritti del documentario.. Presentazione ufficiale prevista a giugno presso il Foro Italico durante i Vespa Days.. Le telecamere di Rai 2 si accenderanno tra i vicoli medievali di Viterbo nelle giornate del 4 e del 5 maggio per filmare un documentario sugli ottant’anni della Vespa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo set televisivo: il borgo medievale celebra gli 80 anni della Vespa

Notizie correlate

San Pellegrino per celebrare gli 80 anni della Vespa: Viterbo protagonista nel documentario di RaidueIl centro storico di Viterbo da cornice al racconto di un'eccellenza italiana famosa in tutto il mondo.

Apulia Vespa Day 2026: il raduno che celebra gli 80 anni del mito italianoOSTUNI – Torna in città una delle manifestazioni più attese dell'anno per gli appassionati di motociclismo e tradizione italiana.