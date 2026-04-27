Apulia Vespa Day 2026 | il raduno che celebra gli 80 anni del mito italiano

A Ostuni si svolge nuovamente l'Apulia Vespa Day 2026, un evento che richiama appassionati di motociclismo e di cultura italiana. La manifestazione celebra gli 80 anni di un'icona del settore, con esposizioni, raduni e iniziative dedicate alla storia e alla passione per le Vespa. La città si prepara ad accogliere molti partecipanti provenienti da diverse zone, pronti a condividere l’amore per questo veicolo simbolo del Made in Italy.

OSTUNI – Torna in città una delle manifestazioni più attese dell'anno per gli appassionati di motociclismo e tradizione italiana. L'Apulia Vespa Day 2026, noto anche come "Dal Mare ai Trulli", trasformerà Ostuni e Martina Franca in un palcoscenico a cielo aperto dedicato agli 80 anni della Vespa.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Vespa: maxi raduno a Roma a giugno per festeggiare gli 80 anni del mitoLa città di Roma e la Vespa Piaggio: un binomio iconico, celebrato dal cinema, dalla fotografia e da tante altre arti, maggiori e minori. MotoGP, Bezzecchi e Martin a Jerez in Vespa: la festa nel paddock per gli 80 anni del mito italianoNel fine settimana torneranno a sfrecciare in pista in sella alle loro Aprilia RS-GP26 ma, alla vigilia del Grand Prix Estrella Galicia 0,0 di Spagna... Altri aggiornamenti Vespa World Days 2026: Roma celebra l'80° anniversario della VespaRoma si prepara a diventare il palcoscenico mondiale della Vespa, accogliendo appassionati da ogni angolo del globo per celebrare un anniversario speciale. I Vespa World Days 2026 si terranno nella ... motoblog.it Roma ospiterà i Vespa World Days 2026: quattro giorni per festeggiare gli 80 anni della VespaDal 25 al 28 giugno 2026, Roma sarà la cornice dei Vespa World Days, l’appuntamento annuale che richiama migliaia di appassionati dello scooter più famoso al mondo. Se le date sono ancora da ... quotidianomotori.com