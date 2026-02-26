Violenza di genere non più sole contro l' incubo | la rete etnea che lotta contro gli abusi

Nel 2025 sono stati 612 i casi di maltrattamenti in famiglia e 440 gli episodi di atti persecutori nella provincia etnea. Il bilancio include inoltre 59 violenze sessuali ai danni di giovani sopra i 14 anni e un caso riguardante un minore di 14 anni, insieme a 228 episodi di lesioni dolose e 112 denunce per percosse. Sono numeri - resi noti dalla divisione polizia anticrimine della questura di Catania- che testimoniano un'emergenza che richiede sempre più risposte integrate. "Non sono semplici indicatori, ma rappresentano storie e richieste di aiuto", dichiara Anna Agosta, presidente del centro Thamaia che ha redatto un report annuale della Rete antiviolenza della Città Metropolitana di Catania, con il contributo dei 25 enti istituzionali, sanitari, giuridici e sociali che ne fanno parte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

