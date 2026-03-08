Polizia di Bergamo | Il nostro impegno contro ogni forma di violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Bergamo ha ribadito il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere. La comunicazione ufficiale evidenzia come molte situazioni di violenza si svolgano all’interno delle mura domestiche, trasformando ambienti di protezione in luoghi di paura e insicurezza. L’ente ha sottolineato l’importanza di interventi costanti per tutelare le vittime e prevenire tali comportamenti.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Bergamo ribadisce il proprio impegno costante contro la violenza di genere, un fenomeno che troppo spesso si nasconde tra le mura familiari, trasformando luoghi di sicurezza in spazi di paura. Negli ultimi due mesi le Volanti sono intervenute 16 volte su chiamate relative a episodi di violenza di genere. Dallo scorso settembre, gli interventi complessivi sul territorio sono stati 46, con numerose persone indagate per reati legati a comportamenti violenti in ambito familiare o relazionale. Il controllo costante e la capacità di intercettare situazioni delicate rappresentano il filo invisibile che collega prevenzione, sicurezza e tutela delle vittime, un equilibrio tra intervento immediato e strategie mirate.