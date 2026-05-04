Viterbo fuga fallita al Sacrario | fermato il ladro di biciclette

A Viterbo, un tentativo di furto di biciclette al Sacrario è stato sventato dopo pochi minuti di fuga. Il ladro è stato fermato poco tempo dopo dalle forze dell’ordine, che avevano individuato i soggetti che monitoravano i passanti e si erano nascosti in alcune aree della zona. La dinamica degli eventi e i dettagli del tentativo di furto sono ancora al vaglio degli investigatori.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il ladro a fuggire per pochi minuti?. Dove si nascondevano i soggetti che monitoravano i passanti?. Perché la zona del Sacrario è diventata un bersaglio costante?. Chi colpirà dopo che la polizia ha bloccato il ladro?.? In Breve Fermo avvenuto domenica 3 maggio nel quartiere Sacrario di Viterbo. Polizia locale intervenuta insieme alle volanti per gestire il sospettato. Cittadini segnalano furti frequenti di cellulari e bici nella zona. Microcriminalità ricorrente colpisce oggetti di uso quotidiano nel quartiere. La polizia ha intercettato un giovane nel quartiere Sacrario di Viterbo durante il pomeriggio di domenica 3 maggio, subito dopo il furto di una bicicletta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, fuga fallita al Sacrario: fermato il ladro di biciclette Notizie correlate Ladro di biciclette bloccato dalla polizia dopo un furto al SacrarioUn giovane è stato bloccato dalla polizia nella zona del Sacrario a Viterbo dopo aver rubato una bicicletta. Viterbo: lite al Sacrario, bottiglia lanciata contro un’autoUna discussione degenerata in violenza ha scosso il centro storico di Viterbo questa domenica pomeriggio.