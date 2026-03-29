Nel centro storico di Viterbo, questa domenica pomeriggio, una lite tra più persone è culminata con il lancio di una bottiglia contro un'auto. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da passanti, attirando l'attenzione dei residenti e degli operatori di polizia intervenuti sul posto per chiarire i fatti. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata riguardo alle motivazioni della discussione.

Una discussione degenerata in violenza ha scosso il centro storico di Viterbo questa domenica pomeriggio. Al Sacrario, all’altezza di via Cesare Dobici, un uomo ha lanciato una bottiglia contro un’auto mentre minacciava l’altro con parole pesanti. La polizia è stata allertata dai testimoni spaventati e sta cercando lo straniero che si è allontanato dalla scena. La dinamica dello scontro nel cuore della città. L’episodio si è svolto in una zona densamente popolata, dove la presenza del mercatino Paperonly attirava numerosi passanti proprio in quel momento. Due uomini, uno italiano accompagnato da un terzo individuo e uno straniero, hanno iniziato a discutere per motivi non ancora chiariti dalle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo: lite al Sacrario, bottiglia lanciata contro un’auto

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