Chiude tratto della circonvallazione Almirante per quattro giorni | tutte le informazioni

Per quattro giorni, il tratto della circonvallazione Almirante sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di costruzione di un ponte ciclopedonale che collegherà i quartieri Santa Lucia e Santa Barbara. Contestualmente, verrà realizzato un nuovo svincolo in entrata per quest’ultimo quartiere. I lavori sul cantiere sono in corso e le modifiche alla viabilità sono state comunicate alle autorità e agli automobilisti.

Cantiere per la realizzazione del ponte ciclopedonale che collegherà Santa Lucia a Santa Barbara e nuovo svincolo in entrata per quest'ultimo quartiere: i lavori procedono e si procede alla chiusura della circonvallazione. Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio compreso si renderà necessaria la chiusura.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Cantieri notturni sull'A1, chiude il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma. Tutte le informazioniAutostrade per l'Italia ha programmato interventi di rifacimento del manto stradale nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile Proseguono senza... Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioniQuattro giorni di limitazioni e modifiche per i treni regionali del Lazio, in particolare per quelli che effettuano i collegamenti con Roma. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Viterbo, chiusura della circonvallazione Almirante per lavori, modifiche dal 4 all’8 maggio; Chiusura di un tratto della circonvallazione Almirante da lunedì 4 a venerdì 8 maggio; Lavori in arrivo a Pecetto: senso unico alternato in Circonvallazione per due settimane; Cantiere di via Roma: dal 24 aprile riapre la svolta in circonvallazione. Milano, il 6 febbraio scuole chiuse a Milano nella cerchia della circonvallazione. Majorino: Decisione sbagliataQuest’ultimo punto è forse passato un po’ in sordina. Di certo le famiglie non sono state ancora informate. Ma la decisione è di quelle che impatta e non poco: la chiusura riguarda infatti tutte le ... ilgiorno.it Tra il 5 e il 6 maggio chiude il tratto dell’A1 tra Modena Nord e Sud Per consentire lavori di pavimentazione.... - facebook.com facebook