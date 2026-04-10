Piero Camilli | La Viterbese rischia di chiudere Usata come un salvadanaio 450mila euro di debiti

La Viterbese ha cambiato allenatore, affidando la squadra a Claudio Solimina dopo l'esonero di Mauro Venturi. La società si trova ad affrontare una crisi finanziaria con circa 450.000 euro di debiti, e il proprietario ha dichiarato che il club rischia di chiudere se la situazione non migliora. La gestione del club è sotto scrutinio a causa delle difficoltà economiche e delle decisioni recenti sulla guida tecnica.

La Viterbese cambia guida tecnica e affida la panchina a Claudio Solimina, dopo l'esonero di Mauro Venturi. La decisione arriva in un momento di estrema tensione societaria, segnato dalle dichiarazioni del presidente Piero Camilli, che ha denunciato una situazione finanziaria critica ereditata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Ugento, 450mila euro per proteggere il mare e sostenere la pescaIl finanziamento grazie ad una proposta che prevede l’installazione di dissuasori anti-strascico e moduli pensati per ricostruire una sorta di... Santanchè salva Visibilia: 450mila euro dalla vendita del 26% di Servi gestLa liquidità necessaria per scongiurare il fallimento del gruppo Visibilia è arrivata attraverso la vendita di una quota societaria. Temi più discussi: Piero Camilli: La Viterbese rischia di chiudere. Usata come un salvadanaio, 450mila euro di debiti; Viterbese, Piero Camilli, patron della Viterbese in conferenza stampa; Nuovo cambio tecnico alla conduzione della Viterbese; Viterbo - Camilli, il patron della Viterbese: Debiti pesantissimi, prima pensiamo a salvarci e poi vedo se resto. Viterbo – Camilli, il patron della Viterbese: Debiti pesantissimi, prima pensiamo a salvarci e poi vedo se restoIl presidente della squadra ha affidato a un video social le questioni più delicate dopo l'esonero di Venturi: Questa è un'ambulanza in corsa Viterbo – U ... etrurianews.it Nuovo cambio tecnico alla conduzione della ViterbeseLa sconfitta sul campo dell’Aranova non ha fatto perdere tempo al presidente della Viterbese Piero Camilli che ha messo in atto un nuovo cambio tecnico alla guida della squadra gialloblù. E’ stato inf ... civonline.it LA VITERBESE CAMBIA ALLENATORE. PER LE ULTIME 3 PARTITE ARRIVA CLAUDIO SOLIMINA. Le ultime prestazioni della squadra gialloblù hanno indotto il Patron Piero Camilli al cambio allenatore. Per le ultime 3 partite di campionato ha chiamato a dir - facebook.com facebook