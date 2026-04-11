Durante un incontro venerdì sera in un ristorante di Varese, un esperto ha sottolineato come il debito pubblico e lo spread siano strettamente collegati. Ha spiegato che senza un miglioramento della fiducia dei mercati, il rischio di un incremento dello spread fino a 400 punti base rimane elevato. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di tale scenario, senza fare riferimenti specifici a nomi o enti.

Durante un incontro tenutosi venerdì sera presso il ristorante Da Annetta a Varese, Giancarlo Giorgetti ha delineato un quadro di profonda trasformazione per l’Occidente e per l’economia italiana, sottolineando come la stabilità finanziaria del Paese dipenda strettamente dal collante sociale della fiducia. Il titolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ospite dell’evento organizzato da #ilsognocheVa con la partecipazione del direttore generale del Censis Massimiliano Valerii, ha affrontato temi cruciali che spaziano dalla crisi demografica alla fragilità delle istituzioni democratiche, dialogando con Matteo Inzaghi. Il rischio finanziario tra rendita passiva e stabilità dei mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debito e spread: il rischio di un salto a 400 senza la fiducia

Debito usuraio: 400% di interessi, un uomo spara e uccideIl 19 giugno scorso, nelle strade di Foggia, la vita di Giovanni Mastropasqua si è interrotta a causa di una pistola semiautomatica calibro 380.

Aste del debito pubblico: forte richiesta per il Btp decennale, segnali di fiducia dai mercatiIl mercato dei titoli di Stato italiani ha registrato un’impennata di fiducia, con l’asta del Btp decennale che ha raccolto ordini per oltre 157...

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Spread Btp-Bund in calo a 77 punti dopo il cessate il fuoco tra Iran e UsaLo spread reagito positivamente al cessate il fuoco tra Iran e Usa: il differenziale tra Btp e Bund è calato a 77 punti base ... quifinanza.it

Meloni festeggia lo spread che scende. Ma ora il costo del debito saleCome ha certificato di recente la Banca d’Italia, lo spread si è ridotto di 100 punti base negli ultimi due anni e di quasi 50 nell’ultimo anno arrivando a oscillare intorno a 80 punti base. E questo ... ilfoglio.it

Secondo il “Global Debt Report 2026” dell’OCSE, il debito globale scambiabile sui mercati, inteso come somma di quello contratto dagli Stati OCSE (debito pubblico) e dalle imprese di tutto il mondo, ha raggiunto i 97 trilioni di dollari nel 2025, di cui 61 di debit - facebook.com facebook

I numeri di Leonardo sotto Roberto Cingolani parlano da soli: crescita di ordini, ricavi, margini, cassa, debito in forte calo, rating rafforzati, nuove alleanze industriali europee e un piano strategico all’altezza delle sfide di questo tempo. Per questo la scelta del g x.com