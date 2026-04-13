Croce Rossa | una nuova sede Ospiterà anche la Protezione civile

Sabato mattina si è svolto il taglio del nastro per la nuova sede del Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana, situata a Calderara di Reno. L’edificio ospiterà anche le attività della Protezione Civile, ampliando i servizi offerti sul territorio. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e volontari, che hanno partecipato all’inaugurazione ufficiale della struttura.

Taglio del nastro, sabato mattina, per la nuova sede di Calderara di Reno del Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana. La struttura, messa a disposizione dal Comune di Calderara di Reno, rappresenta un importante presidio per il territorio e un significativo passo avanti nel rafforzamento delle attività di assistenza e supporto alla comunità locale. Alla cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco Giampiero Falzone, le autorità locali e numerosi rappresentanti delle istituzioni e del volontariato. Per la Croce Rossa Italiana hanno preso parte all’inaugurazione il presidente del Comitato di Bologna Marco Gamberini, e il vicepresidente regionale, Marco Migliorini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Croce Rossa: una nuova sede. Ospiterà anche la Protezione civile Ricovero per i mezzi per Protezione Civile e Croce Rossa a San Bonifacio: termine prorogato«Con questa deliberazione – ha dichiarato l’assessore Elisa Venturini – la Regione conferma il proprio impegno concreto a sostegno del sistema di... Protezione civile, la nuova sedeInaugurata a Gatteo la nuova sede destinata alla Protezione civile ed il nuovo pickup fornito in dotazione ai volontari.