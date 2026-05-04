Visita Pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli | Dispositivo Temporaneo di Traffico e Viabilità

Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza per un dispositivo temporaneo di traffico e viabilità in vista della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV, prevista per l’8 maggio 2026. La misura mira a regolare gli spostamenti e garantire la sicurezza durante l’evento. La zona interessata sarà soggetta a modifiche nella circolazione e a restrizioni temporanee per tutta la giornata.

Il Santo Padre giungerà in elicottero presso la Rotonda Diaz, per poi recarsi al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in Piazza del Plebiscito per l'incontro con i fedeli. Dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito lungo i percorsi papali e le relative traverse: Percorso di andata: Rotonda Diaz, Via Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Arcoleo, Via Chiatamone, Via Lucilio, Via N. Sauro, Via Acton, Piazza Municipio, Via Depretis, Piazza Bovio, Corso Umberto I, Via Seggio del Popolo, Via dei Cimbri, Via Duomo. Percorso di ritorno: Via Duomo, Corso Umberto I, Via Depretis, Via Vittorio Emanuele III, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito, Via Cesario Console, Via N.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Visita Pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli: Dispositivo Temporaneo di Traffico e Viabilità Notizie correlate Dopo Ratzinger ora ci riprova Papa Leone XIV: visita pastorale a La Sapienza a Roma il 14 maggioOra è ufficiale: giovedì 14 maggio Papa Leone XIV farà una visita pastorale all’Università di Roma Sapienza. Napoli, Pompei ed Acerra in festa: Papa Leone annuncia la storica visita pastorale di maggioPapa Leone ha scelto di celebrare il suo primo anniversario di Pontificato ai piedi della Vergine Maria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Visita pastorale al Sacro Cuore: l’esempio di padre Bernardino e l’incontro con i più piccoli; Visita pastorale, nel Pinetano oltre 1500 volontari. L’Arcivescovo Lauro rilancia la sfida della sinergia; Visita pastorale del Santo Padre Leone XIVall’Università Sapienza di Roma (giovedì 14 maggio 2026) - Programma. Visita Pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Pompei, le parole dell’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso CaputoPompei- Siete anche voi giornalisti parte dell’organizzazione della visita di Papa Leone XIV che, ormai, è sempre più vicina. Mancano due settimane e Siete anche voi giornalisti parte dell’organizzazi ... marigliano.net Il 14 maggio la visita di Leone alla SapienzaL'arrivo alla cappella universitaria, accolto dal vicario Reina, dalla rettrice Polimeni e dal cappellano don Vecchione, quindi lo spostamento in auto al piazzale centrale, dove saluterà gli studenti. romasette.it Visita pastorale del #VescovoMarco all'UP "Madonna del Dosso" Pellegrinaggio aloisiano a Castiglione delle Stiviere Un pomeriggio per camminare insieme, con il nostro vescovo, nei luoghi di #SanLuigiGonzaga: dal Castello dove ha avuto i natali, alla basil - facebook.com facebook