Visita al Cimitero monumentale di Verona

In vista della Festa della Repubblica, è stata organizzata una visita al Cimitero monumentale di Verona, dove sono sepolti numerosi militari e civili deceduti nel corso di varie guerre. La visita include l’osservazione di diverse tombe che risalgono a epoche che vanno dall’epoca asburgica fino ai giorni nostri. L’intento è di ricordare le persone che hanno perso la vita in conflitti passati e presenti.

«Anticipo la Festa della Repubblica proponendo una passeggiata nel Cimitero monumentale di Verona per visitare alcune delle tante tombe di militari e civili che sono deceduti a causa delle tante guerre succedutesi dall’epoca asburgica a oggi. Fratelli uniti nella morte, vittime civili, campi di.🔗 Leggi su Veronasera.it Cimitero di Poggioreale, i defunti tra tombe aperte e macerie non trovano pace neanche da morti Visita al cimitero monumentale della Villetta di ParmaIl Cimitero della Villetta è un'imponente testimonianza del passato di Parma, dono di Maria Luigia alla città. Brescia: visita guidata al cimitero monumentaleIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Temi più discussi: Staglieno delle Meraviglie, la visita narrata al Cimitero Monumentale; Tra Ottocento e Novecento: visita storico-artistica al cimitero di Giubiano a Varese; Dive Silenziose: i tour teatrali tornano al Cimitero Monumentale; Un ragazzo e una corona di fiori. Tra Ottocento e Novecento: visita storico-artistica al cimitero di Giubiano a VareseDomenica 12 aprile l’Associazione Mazziniana propone un percorso storico-artistico tra le tombe di personaggi illustri della città ... varesenews.it Staglieno delle Meraviglie, la visita narrata al Cimitero MonumentaleSabato 18 aprile 2026, alle ore 14, presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, è in programma la visita narrata Staglieno delle Meraviglie. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo s ... mentelocale.it Oggi Matteo Salvini a Verona, in visita al Vinitaly 2026. - facebook.com facebook Oggi Matteo Salvini a Verona, in visita al Vinitaly 2026. x.com