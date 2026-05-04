Visita Guidata a Villa Badoer Fattoretto e Museo del Villano

Domenica 10 maggio 2026 si terrà una visita guidata a Villa Badoer Fattoretto, situata a Dolo, lungo la Riviera del Brenta. L’evento permette di esplorare questa dimora storica e di visitare anche il Museo del Villano. La visita si rivolge a chi desidera conoscere meglio il patrimonio artistico e architettonico della zona, offrendo un’occasione per approfondire la storia locale.

Domenica 10 maggio 2026 è in programma una visita guidata a Villa Badoer Fattoretto, a Dolo (VE), un’occasione per scoprire una dimora storica lungo la Riviera del Brenta.L’appuntamento è in via Badoera 50 (angolo via E. Tito 2) con tre turni disponibili: ore 15:00, 16:30 e 18:00. La visita.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più...

Renato Guttuso "oltre la tela": a Bagheria visita guidata al museo di Villa CattolicaUn viaggio immersivo alla scoperta di uno degli artisti più magnetici e influenti del Novecento italiano: Renato Guttuso, lucido interprete della sua...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Visita guidata alla scoperta di Villa Siotto Pintor - Lombardia Segreta - eventi; Speciale visita guidata congiunta Villa Molin e Villa Giusti il 3 maggio 2026; Ponte del Primo Maggio a Villa Panza di Varese tra visite guidate e laboratori per bambini; 25 aprile a Villa Widmann: giochi e visite nella Riviera del Brenta.

Visita speciale a Villa Molin e al parco con una sorpresa a chi viene con la mammaVilla Molin, capolavoro padovano del grande architetto rinascimentale Vincenzo Scamozzi apre le sue porte per l'ultima visita della stagione primaverile. In occasione della festa della mamma a grandi ... padovaoggi.it

Apertura straordinaria della villa romana di Caselette e visita guidata dell’Area PrimavalleDomenica 10 maggio, sarà possibile visitare la villa romana di Caselette per scoprire come vivevano i romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare n ... torinoggi.it

PROCIDA CON VISITA GUIDATA DOMENICA 31 MAGGIO 2026 https://belforte-e20.it/.../procida-con-visita-guidata.../ MARTEDI 2 GIUGNO 2026 https://belforte-e20.it/.../procida-con-visita-guidata-2.../ DOMENICA 5 LUGLIO 2026 https://belforte-e2 - facebook.com facebook

Non perdetevi la visita guidata a piedi originale «Sulle tracce di Cipro a Venezia» l’8, 9, 11, 12 di maggio! Un viaggio nel tempo e nello spazio! Scopriremo insieme i legami e racconteremo il rapporto speciale tra #Cipro e #Venezia attraverso i m x.com