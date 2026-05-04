A Pavia, il 4 maggio 2026, è stato annunciato che per entrare nelle piazze dove si svolgerà la visita del Papa sarà necessario un pass, e gli ingressi saranno regolamentati in modo da limitare il numero di persone presenti. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli su come ottenere i pass o su eventuali procedure di accesso. La decisione riguarda tutte le aree destinate ai partecipanti all’evento.

Pavia, 4 maggio 2026 – “Per accedere alle piazze in cui si fermerà il Papa occorrerà un pass e gli ingressi s aranno contingentati ”. Caccia al pass per vedere Leone XIV. Dal momento in cui si è diffusa la notizia, moltissimi fedeli hanno cercato di entrare in possesso di un ticket per non mancare l’incontro con Leone XIV previsto per il pomeriggio di sabato 20 giugno. Moltissime sono le richieste d’informazioni arrivate alla Diocesi che sta ancora definendo le modalità di partecipazione. “ Non è ancora aperta alcuna procedura di iscrizione né di richiesta pass ” fanno sapere dalla Diocesi. https:www.ilgiorno.itpaviacronacapapa-leone-xiv-pavia-sant-angelo-h66n1tso ll programma della visita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visita del Papa, ancora non disponibili i pass per accedere alle piazze

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