Dalla visita del Papa in Campania alle morti nel Mediterraneo fino al Referendum | nuova intervista all' Arcivescovo
Ritorna oggi, 27 febbraio, l’appuntamento con "9 minuti", la consueta video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo, in particolare, si è soffermato sulla visita di maggio, in Campania, di Papa Leone, per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dallo scenario internazionale alle dimissioni del sindaco Napoli, fino alle prossime celebrazioni: ritorna la video-intervista all'Arcivescovo BellandiRitorna l’appuntamento, oggi, 30 gennaio, con "9 minuti", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di...
Leggi anche: Naufraga nel Mediterraneo barca partita dalla Tunisia, l’unico superstite: “In 50 sono morti”
Grande attesa per la visita del Papa a PompeiLeone XIV sarà al Santuario, e poi a Napoli, l'8 maggio. L'arcivescovo Caputo: Tutti ricordiamo le parole del suo primo discorso da pontefice ... rainews.it
Papa Leone a Napoli, intervista al Monsignor Tommaso Caputo: «Data dal valore speciale. Pellegrino tra i pellegrini affiderà l’umanità a Maria»«Papa Leone XIV sarà in visita pastorale a Pompei l’8 maggio, nel primo anniversario della sua elezione al soglio di Pietro e nella festa della Supplica alla Madonna ... ilmattino.it
Il Quarticciolo è "in trepidazione" per la visita di Papa #LeoneXIV: il Santo Padre arriverà nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (via Manfredonia, 5), affidata ai Padri Dehoniani, domenica #1marzo alle ore 16. Ad accoglierlo, ci sarann - facebook.com facebook
La visita di Papa Leone XIV alla parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Il Santo Padre incontrerà le diverse realtà della comunità affidata ai Padri Dehoniani e celebrerà la Santa Messa alle ore 17. x.com