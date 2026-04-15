L’Unione europea ha annunciato l’introduzione di un’app per la verifica dell’età, destinata a regolare l’accesso ai servizi digitali. La misura mira a migliorare la protezione dei minori online e sarà presto disponibile come strumento di controllo. La decisione segue dichiarazioni ufficiali che sottolineano l’obiettivo di tutelare i bambini nel mondo digitale attraverso nuove modalità di verifica dell’età.

L’Unione europea accelera sulla tutela dei minori online e annuncia una svolta concreta: una nuova app per la verifica dell’età, pronta al lancio e destinata a diventare uno strumento chiave per l’accesso ai servizi digitali. A comunicarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Bruxelles insieme alla vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen. “La nostra app europea per la verifica dell’età è tecnicamente pronta e sarà presto disponibile per i cittadini”, ha dichiarato. Come funziona l’app per la verifica dell’età. L’app segue un modello già noto ai cittadini europei, ispirato alle soluzioni digitali utilizzate durante la pandemia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ursula annuncia il Green pass Ue per accedere ai social: “Dobbiamo proteggere i nostri bambini”

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