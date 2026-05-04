Nelle ultime ore si è tenuto l’interrogatorio di garanzia di un uomo di Altavilla Irpina, accusato di aver maltrattato e causato lesioni al figlio minore della sua compagna. L’uomo ha negato le accuse, sostenendo che il bambino sarebbe stato inventato. Le accuse nei confronti dell’indagato sono di violenza e lesioni aggravate. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto nelle scorse ore l’interrogatorio di garanzia per l’uomo di Altavilla Irpina accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni del figlio minore della sua compagna. Assistito dai propri legali, l’uomo ha respinto fermamente ogni addebito, fornendo una propria ricostruzione dei fatti volta a negare qualsiasi episodio di violenza o condotta vessatoria nei confronti del piccolo. Secondo la linea difensiva, le lesioni e i segni riscontrati sul corpo del minore non sarebbero il risultato di percosse intenzionali, ma avrebbero origini diverse, che la difesa si riserva di approfondire ulteriormente nelle sedi opportune.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza sul figlio della compagna, l’uomo nega: “Ha inventato il bambino”

Transmigrated as a son-in-law, his talent slaps his family as he becomes a legend!

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