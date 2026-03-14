Una coppia della Contea di Dixie, in Florida, è stata arrestata con l’accusa di aver inventato la malattia di un ragazzo di 15 anni, fingendo che avesse un cancro. Secondo le autorità, avevano diffuso una richiesta di aiuto per ottenere fondi e sostegno, poi utilizzando i soldi per cene e feste. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si è trovata a scoprire il falso.

Una coppia residente nella Contea di Dixie, in Florida, è stata arrestata con l’accusa di aver architettato una crudele frode ai danni della comunità locale, simulando una grave patologia oncologica del figlio quindicenne. I fondi raccolti tramite donazioni di privati e attività commerciali, inizialmente destinati a inesistenti cure salvavita, sono stati in realtà utilizzati dai genitori per spese personali, prelievi in contanti e divertimenti. Le autorità hanno confermato che il giovane non ha mai sofferto del cancro descritto, facendo scattare per i coniugi accuse pesantissime che vanno dalla truffa aggravata alla negligenza su minore. Una corsia d’ospedale Edward Downing e Stephanie Skeris avevano costruito una narrazione drammatica attorno alla salute del proprio figlio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Nostro figlio ha il cancro, aiutateci”: ma era tutto inventato per pagarsi cene e feste

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