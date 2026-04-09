Adriano Goldschmied, noto come uno dei principali innovatori nel settore del denim, è morto il 6 aprile 2026 all'età di 82 anni in un ospedale di Castelfranco Veneto. La sua carriera ha rivoluzionato il modo di produrre e concepire i jeans, portando alla creazione di capi considerati di alta qualità e dal taglio premium. La sua scomparsa segna la fine di un percorso che ha influenzato profondamente il mondo dell'abbigliamento.

Adriano Goldschmied, figura chiave dell’industria del denim, è scomparso il 6 aprile 2026 a 82 anni presso l’ospedale di Castelfranco Veneto, dopo aver combattuto una lunga malattia. Il suo percorso professionale ha trasformato un capo di abbigliamento comune in un simbolo di status e cultura, partendo da una radice profonda legata alla città di Ivrea. Nato lì il 29 novembre 1943 in una famiglia di origini ebraiche triestine, ha ereditato un approccio all’impresa che fonde visione e produzione, influenzato dal legame tra suo padre Livio, attivo in Giustizia e Libertà e nel Partito d’Azione, e Adriano Olivetti, a cui deve anche il nome. Dalle vette di Cortina al cuore produttivo del Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Adriano Goldschmied: l’uomo che ha inventato il denim premium

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