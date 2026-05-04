Vinni a cantari | un fiore per Rosa Balistreri al Vittorio Emanuele

Dal 7 al 10 maggio si svolge nello spazio Vittorio Emanuele uno spettacolo dedicato a Rosa Balistreri, intitolato “Vinni a cantari – Un fiore per Rosa Balistreri”. La rappresentazione si terrà nella Sala Sinopoli, con repliche in diversi orari, tra cui le serate del 7, 8 e 9 maggio alle 19 e quella mattutina del 10 alle 11.

Tutto pronto per “Vinni a cantari – Un fiore per Rosa Balistreri”, in scena nella Sala Sinopoli del Vittorio Emanuele il 7,8 e 9 maggio alle ore 19 e il 10 alle ore 11.Spettolo con la regia di Adriana Mangano che vedrà sul palco: Gabriele Furnari Falanga, Giulia De Lucavoce Alessia Ardì, chitarra.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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