Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele al via i lavori nelle traverse

Lavori di riqualificazione nel Corso Vittorio Emanuele, causa l’avvio degli interventi nelle traverse, tra cui via De Luca e la zona vicino alla Banca d’Italia. Le operazioni interessano anche le strade adiacenti, come mostrano le immagini di Antonio Capuano. Le nuove opere mirano a migliorare la sicurezza e l’aspetto della zona, che ha subito un notevole traffico negli ultimi mesi. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane.

Dopo le traverse di via Fieravecchia e via Conforti, è la volta di via De Luca e della traversa della Banca d'Italia: come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, al via i lavori anche nelle traverse e nelle strade attigue del Corso Vittorio Emanuele. Come da programma, dunque, è ripreso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Corso Vittorio Emanuele, slitta il restyling delle traverse: prima i lavori alla rete idricaIl restyling di Corso Vittorio Emanuele, noto come “Corso da re”, procede a passi lenti. Salerno, avanzano i cantieri: elettrificazione delle banchine al porto e lavori nelle traverse del CorsoA Salerno i lavori proseguono senza sosta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mobilità più sostenibile, un piano da due milioni. Percorsi pedonali e parcheggi in corso Vittorio Emanuele i primi interventi; Caltanissetta, al via i lavori di pavimentazione nel centro storico: modifiche alla viabilità; Metro A: pubblicato il bando per la riqualificazione di Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Subaugusta e Cinecittà; Strategie Urbane. Da mercoledì via agli incontri per condividere i progetti da realizzare a Bitonto. Graffiti, colonne, vetrine: in corso il recupero di corso Vittorio Emanuele IIL'eliminazione di graffiti sull'intonaco e la pietra dei porti, il restauro di elementi rovinati, la pulizia delle volte, la carteggiatura e la rifinitura degli intonaci, oltre alla riqualificazione ... rainews.it Bari, via ai lavori in via Argiro: si parte da corso Vittorio Emanuele e stop cantiere a maggio 2026È stato aperto oggi - lunedì 15 settembre - il cantiere per la riqualificazione di via Argiro, nel centro di Bari, che interesserà anche gli isolati ad angolo con le traverse di via Putignani e via ... bari.repubblica.it Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di #Assemini, nella giornata di lunedì 23 febbraio 2026 i tecnici di #Abbanoa proseguiranno le lavorazioni per il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte in via M - facebook.com facebook