Laboratorio teatrale gratuito per Cavalleria Rusticana | provini al Vittorio Emanuele

È stato annunciato un laboratorio teatrale gratuito che si terrà al Vittorio Emanuele, dedicato alla messa in scena di “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga, con la regia di Vincenzo Tripodo. Il progetto prevede una serie di prove aperte a tutti gli interessati, che culmineranno con i provini finali per selezionare gli attori coinvolti nello spettacolo. L'iniziativa si rivolge a chi desidera partecipare attivamente alla produzione teatrale.

Al via il laboratorio teatrale gratuito al Vittorio Emanuele finalizzato alla messa in scena di “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga regia di Vincenzo Tripodo.Il progetto prevede il coinvolgimento di 15 attori e attrici di età varia. I provini si terranno sabato 21 marzo, ore 9-13 e 15-19. nella Sala Danza (6° piano) – Teatro Vittorio Emanuele. Il laboratorio, che inizierà il 28 marzo, sarà gratuito per i selezionati e culminerà con la messa in scena dello spettacolo le cui repliche si terranno dal 21 al 30 a prile alla Sala Laudamo. Un’occasione unica per vivere un’esperienza teatrale intensa e collettiva, mettendosi alla prova in un percorso artistico e formativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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