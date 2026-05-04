Vinicius segna due gol Madrid vince e rinvia la festa del titolo del Barcellona

Vinicius Junior ha segnato due gol in una partita che ha visto il Real Madrid uscire vittorioso, mettendo così in discussione le celebrazioni per il titolo del Barcellona. La squadra madrilista ha ottenuto la vittoria, rinviando ulteriormente le celebrazioni dei rivali per il campionato. La partita si è conclusa con i gol decisivi di Vinicius, contribuendo alla vittoria della squadra della capitale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domenica scorsa, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria decisiva contro l’Espanyol, grazie a una prestazione straordinaria di Vinicius Junior, autore di entrambe le reti nel match terminato 2-0. Questa vittoria ha costretto il Barcellona a posticipare i festeggiamenti per il titolo di campione di Spagna, rendendo la corsa verso la cima della classifica ancora più avvincente. Vinicius ha aperto le marcature già nel primo tempo, dimostrando un’abilità notevole nel dribbling e una precisione sopraffina al momento di concludere in porta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Vinicius segna due gol, Madrid vince e rinvia la festa del titolo del Barcellona. Vinicius Goal Vs Barcelona Today Was Incredible Notizie correlate Real Madrid – Real Sociedad 4-1: la squadra di Arbeloa vince con Vinicius che segna due rigoriRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Leggi anche: Vinicius segna due gol, il Real Madrid elimina il Manchester City e avanza ai quarti di Champions. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sfide classiche in semifinale di Champions League; Vini Jr non basta: Bellerin beffa il Real Madrid al 94' in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, il Real Madrid vince in casa dell'Espanyol, festa rimandata per il Barcellona; La Liga: Real torna a vincere, Yamal segna e si fa male, ma il Barça resta a +9. Manchester City-Real Madrid 1-2, risultato finale della partita di Champions: gol di Vinicius e Haaland, gli highlightsDue minuti dopo essere entrato, Mbappé ha l'occasione di fare gol dagli sviluppi di un angolo. Ma il tiro di controbalzo finisce a lato. Al 40° il Manchester City trova il pareggio dopo un primo tempo ... fanpage.it Pronostici Espanyol - Real Madrid: Vinicius pronto a colpire per la vittoria esternaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Espanyol - Real Madrid, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Vinicius segna e chiede scusa: il pubblico risponde con un'ovazione Cosa è successo - facebook.com facebook Il brasiliano segna da lontanissimo e poi si rivolge al pubblico del Bernabeu #ViniciusJr #LaLiga #DAZN x.com