Vinicius segna due gol il Real Madrid elimina il Manchester City e avanza ai quarti di Champions

Vinicius ha segnato due gol durante la partita che ha visto il Real Madrid eliminare il Manchester City e qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. La squadra spagnola ha ottenuto la vittoria contro il club inglese, consolidando il suo passaggio alla fase successiva della competizione. La gara si è giocata tra le mura del stadio del Real Madrid.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Real Madrid ha dimostrato una volta di più la sua superiorità nel palcoscenico europeo, portando a casa una vittoria decisiva contro il Manchester City. Nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, disputato allo stadio Etihad, la squadra spagnola ha vinto 2-1, consolidando così il proprio posto in semifinale con un risultato complessivo di 5-1. Questo trionfo rappresenta il quarto successo del Real Madrid contro il Manchester City in cinque stagioni, sottolineando l’ineffabile dominio che i blancos esercitano su questo avversario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Vinicius segna due gol, il Real Madrid elimina il Manchester City e avanza ai quarti di Champions. Articoli correlati Vinicius elimina il Manchester City, nei quarti il Real Madrid aspetta il Bayern MonacoL'attaccante brasiliano provoca l'espulsione di Bernardo Silva e il rigore che indirizzano il ritorno degli ottavi di Champions. La super sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City stasera promette gol e spettacoloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Tutto quello che riguarda Real Madrid Temi più discussi: Champions, il Real Madrid elimina il City. Ai quarti anche Psg e Arsenal, impresa dello Sporting; City-Real 1-2, pagelle: Vinicius fa tutto, Cherki e Doku lodevoli; Champions League: Sporting, Paris, Arsenal e Real Madrid volano ai quarti di finale; Pronostico Manchester City-Real Madrid | Champions League 2025/26. Manchester City-Real Madrid 1-2, risultato finale della partita di Champions: gol di Vinicius e Haaland, gli highlightsDue minuti dopo essere entrato, Mbappé ha l'occasione di fare gol dagli sviluppi di un angolo. Ma il tiro di controbalzo finisce a lato. Al 40° il Manchester City trova il pareggio dopo un primo tempo ... fanpage.it Man City-Real Madrid 1-2, gol e highlights: decide una doppietta di ViniciusIl Real Madrid punta a eliminare il Manchester City dalla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la quinta volta (dopo il 2015-16, 2021-22, 2023-24 e 2024-25); solo il Bayern Mona ... sport.sky.it Il brasiliano del Real Madrid non ha dimenticato https://mdst.it/4bxl8ay #SportMediaset - facebook.com facebook Manchester City-Real Madrid, le pagelle della partita di Champions #SkySport #SkyUCL x.com