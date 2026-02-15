Real Madrid – Real Sociedad 4-1 | la squadra di Arbeloa vince con Vinicius che segna due rigori

Il Real Madrid ha battuto la Real Sociedad con un punteggio di 4-1, e la vittoria è stata decisiva grazie ai due rigori segnati da Vinicius. La partita si è giocata ieri sera e ha visto il brasiliano protagonista, che ha trasformato i penalty al 30° e al 78°. La squadra di Arbeloa ha dimostrato grande forza offensiva, mentre la Real Sociedad ha tentato di reagire, ma senza successo. Un dettaglio importante è stato il secondo rigore, molto contestato dai giocatori ospiti.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Il Real Madrid ha scavalcato il Barcellona andando, almeno temporaneamente, in testa alla Liga, con Vinicius Junior che ha segnato due rigori nella vittoria per 4-1 sulla Real Sociedad. In vista della breve trasferta dei Blaugrana a Girona lunedì, gli uomini di Alvaro Arbeloa avevano la possibilità di portarsi due punti di vantaggio in vetta, e hanno colto questa opportunità. Nonostante Kylian Mbappe fosse abbastanza in forma solo per un posto in panchina, il Real Madrid ha preso un vantaggio al quinto minuto quando Trent Alexander-Arnold – che era tornato in formazione dopo essersi ripreso da un infortunio – ha visto una consegna sensazionale girata a casa da Gonzalo Garcia.