Vinicius segna due gol fermando l’Espanyol e rinviando la festa del titolo del Barcellona

Nel match di oggi, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria significativa segnando due gol contro l’Espanyol. Vinicius ha messo a segno entrambe le reti, impedendo alla squadra avversaria di ottenere punti e causando uno slittamento nella celebrazione del titolo da parte del Barcellona. La partita ha mantenuto vivo il discorso sulla corsa al campionato, con il risultato che modifica le prospettive delle ultime giornate.

"> Il Trionfo del Real Madrid contro l’Espanyol. Il Real Madrid ha continuato il suo percorso trionfale in questa stagione, ottenendo una vittoria convincente contro l’Espanyol nel match disputato al Santiago Bernabéu. La partita, che ha visto le merengues dominate gran parte del gioco, si è sbloccata finalmente al 55° minuto, grazie a un’azione corale esemplare. Dopo un primo tempo in cui il punteggio rimaneva invariato, il Real Madrid ha trovato il varco giusto per rompere l’equilibrio. Vinicius Junior, il giovane talento brasiliano, ha messo a segno il gol dell’1-0 con una precisa combinazione: un uno-due veloce con Gonzalo, che ha lasciato il portiere avversario senza possibilità di intervento.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Vinicius segna due gol, fermando l’Espanyol e rinviando la festa del titolo del Barcellona. Notizie correlate Leggi anche: Vinicius segna due gol, Madrid vince e rinvia la festa del titolo del Barcellona. Espanyol – Real Madrid 0-2: resoconto, risultato e gol mentre i Blancos ritardano la festa per il titolo del Barça2026-05-03 23:06:00 Breaking news: Il Real Madrid ha mantenuto vive le sue deboli speranze di titolo con una vittoria per 2-0 sull’Espanyol allo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sfide classiche in semifinale di Champions League; Vini Jr non basta: Bellerin beffa il Real Madrid al 94' in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, il Real Madrid vince in casa dell'Espanyol, festa rimandata per il Barcellona; Messi sale a quota 906 gol: segna e fa assist ma l'Inter Miami perde. Vinicius segna due gol, Madrid vince e rinvia la festa del titolo del Barcellona.Domenica scorsa, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria decisiva contro l’Espanyol, grazie a una prestazione straordinaria di Vinicius Junior, autore di entrambe le reti nel match terminato 2-0. Ques ... napolipiu.com La redenzione di Vinicius davanti al Bernabeu che lo fischia: segna un gol fantastico e poi si scusa per tuttoUn Vinicius diverso è sembrato essere quello che invece di lasciarsi andare a gesti di insofferenza per i copiosi fischi ricevuti dal pubblico del Barnabeu ... fanpage.it Vinicius segna e chiede scusa: il pubblico risponde con un'ovazione Cosa è successo - facebook.com facebook