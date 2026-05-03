Oggi il Milan affronta il Sassuolo in una partita decisiva per il suo cammino in questa stagione. L’obiettivo dei rossoneri è ottenere i sei punti ancora necessari per assicurarsi ufficialmente la qualificazione in Champions League. L’allenatore ha deciso di schierare Nkunku come parte della strategia offensiva, puntando a rafforzare la squadra in vista degli ultimi impegni di campionato.

Il Milan scende in campo oggi contro il Sassuolo con un imperativo categorico: conquistare i sei punti che ancora mancano per la certezza matematica della qualificazione in Champions League. La trasferta emiliana rappresenta il quartultimo ostacolo di una stagione in cui l’accesso all’Europa che conta è sempre stato l’obiettivo prioritario, ma per centrarlo il Diavolo dovrà necessariamente risolvere una crisi realizzativa che sta assumendo contorni preoccupanti. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport, la squadra di Massimiliano Allegri sta vivendo un preoccupante appannamento offensivo, testimoniato da una sola rete messa a segno nelle ultime quattro uscite e da un digiuno degli attaccanti che si protrae ormai da oltre due mesi.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan a Sassuolo: Allegri lancia Nkunku per la Champions

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